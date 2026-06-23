Le ministre de la Santé, Moustapha Ferjani, a déclaré, lors d’une séance plénière tenue ce lundi au Conseil national des régions et des districts, que le ministère de la Santé se penche actuellement sur l’entretien et le réaménagement des infrastructures endommagées et à la remise en service des services, équipements et installations hors service, parallèlement à la réalisation de nouveaux projets et établissements de santé, et ce, dans le cadre d’une approche visant à rapprocher les services de santé des citoyens et à instaurer une plus grande équité entre les régions.

Le ministre a précisé que la reconstruction du système de santé ne se limite pas à la création de nouveaux établissements, mais comprend également la valorisation des infrastructures existantes, leur réutilisation et l’amélioration de leur rendement, tout en orientant les investissements publics vers les zones qui en ont réellement besoin, afin de garantir des services de santé de qualité dans les différents gouvernorats.

Il a souligné que le programme du ministère pour les années 2025 et 2026 se caractérise par une répartition des projets sur l’ensemble du territoire national, les interventions portant sur les hôpitaux universitaires, régionaux et locaux ainsi que sur les centres de santé de base, sans oublier les services d’urgence, de réanimation, de radiologie, de dialyse et de médecine spécialisée, ce qui garantit l’intégration des différentes composantes du système de santé.

À cette occasion, Ferjani a passé en revue une série de projets sanitaires achevés ou en cours de réalisation dans la plupart des gouvernorats de la République, parmi lesquels figurent la remise en service d’installations et de services restés inactifs pendant de longues années, ainsi que l’achèvement et l’équipement en matériel moderne d’établissements de santé, précisant que, dans le gouvernorat de l’Ariana, le service Ibn Nafis de l’hôpital universitaire Abdelrahman Mami a repris ses activités après plus de 10 ans d’inactivité, parallèlement à l’aménagement d’une salle d’opération dans le quartier de Tadhamoun et à la création d’une unité d’aide médicale d’urgence ainsi que d’un service de formation et de simulation médicale à l’hôpital de Matri.

À Beja, les travaux d’aménagement de l’hôpital régional de Mjaz al Bab et de rénovation du service de cardiologie se poursuivent, parallèlement aux préparatifs de la création d’une unité de cathétérisme cardiaque, à l’achèvement de la construction de l’hôpital local de Tabersouk et à l’aménagement de plusieurs centres de santé de base.

Le gouvernorat de Bizerte a également vu la mise en service de plusieurs projets, parmi lesquels le centre de maternité et le service des urgences de Bougtafa, le centre de soins de la mère et de l’enfant d’el Aaliya et le service de médecine générale de l’hôpital local de Ras Jabal.

À Ben Arous, l’unité d’imagerie par résonance magnétique du centre des traumatismes et des grands brûlés a été mise en service et le service de réanimation des grands brûlés a été réaménagé selon les normes modernes, parallèlement à la poursuite de la réalisation d’un certain nombre de projets dans les centres de santé de base et à la modernisation du service de radiologie de l’hôpital d’el yasminet.

À Tataouine, les travaux d’aménagement de l’hôpital régional et d’achèvement de l’hôpital local de Sammar se poursuivent, ainsi que des projets concernant les centres de santé de base, les services d’urgence, le laboratoire régional de médecine scolaire et l’unité de réadaptation des personnes en situation de handicap.

Les projets menés dans le gouvernorat de Tozeur comprennent également l’installation de nouveaux équipements d’imagerie médicale par résonance magnétique et de tomodensitomètres, l’achèvement de l’aménagement de l’hôpital régional de Nefta, ainsi que l’entretien d’un certain nombre d’équipements et d’infrastructures dans les établissements de santé, tandis que le gouvernorat de Tunis a vu plusieurs services spécialisés reprendre leurs activités après des années d’inactivité, notamment les services de neurologie, d’ophtalmologie, de médecine d’urgence et de pédiatrie, parallèlement au développement des services de dialyse et de réanimation dans plusieurs établissements hospitaliers universitaires.

Les projets de développement des infrastructures sanitaires se poursuivent également à Jendouba, Zaghouan et Siliana, que ce soit par la création d’unités d’hémodialyse, le développement des services d’urgence ou l’agrandissement des hôpitaux régionaux et locaux ainsi que des centres de soins de la mère et de l’enfant, ce qui permet de rapprocher les services de base et spécialisés des citoyens.

Le ministre a également annoncé la création prochaine du premier centre de traitement par oxygène comprimé à l’hôpital universitaire de Sahloul à Sousse, une spécialité qui n’est actuellement disponible qu’à l’hôpital militaire de Tunis, estimant que ce projet constitue une avancée supplémentaire vers l’extension des services médicaux spécialisés en dehors de la capitale.