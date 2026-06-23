Le marché Boursier a débuté la semaine sur une note positive. L’indice de référence a progressé de 0,6 % à 18738,52 points, dans un volume soutenu de 14,9 MD, selon l’analyse de l’intermédiaire en Bourse, « Tunisie Valeurs ».

Notons qu’aucune transaction de blocs n’a été réalisée sur la séance.

Le titre SOTETEL s’est offert la palme des hausses. L’action du spécialiste des réseaux de télécommunications continue de retrouver les faveurs des investisseurs. L’action s’est appréciée de 6 % à 19,040 D, dans un volume bien garni de 1,2 MD.

Le titre ICF a figuré parmi les plus grands gagnants de la séance. L’action du producteur du fluorure d’aluminium continue de faire l’objet d’un intérêt soutenu de la part des investisseurs. La valeur s’est bonifiée de 5,5 % à 144,000 D tout en alimentant le marché avec des capitaux de 2,2 MD, soit le flux le plus élevé de la cote.

Le titre BTE s’est placé en lanterne rouge du TUNINDEX. L’action a reculé de 4,3 % à 6,300 D, dans un flux très réduit de 4 mille dinars.

Le titre ARTES a figuré parmi les plus fortes baisses de la séance. L’action a régressé de 1,5 % à 13D. notant que la valeur a drainé de modestes échanges de 89 mille dinars sur la séance.