L’Union tunisienne de l’industrie, du commerce et de l’artisanat (UTICA) a appelé à l’établissement d’un cadre juridique de partenariat garantissant une mobilité organisée et circulaire des compétences entre les deux rives de la Méditerranée, à travers des accords gouvernementaux mis en œuvre par des structures privées spécialisées dans le recrutement équitable et la formation professionnelle.

Cet appel a été lancé par Radhi Chelly, membre du bureau exécutif de l’UTICA, lors d’un atelier de dialogue organisé les 18 et 19 juin à Turin (Italie), dans le cadre du projet “Thamm Plus”, selon un communiqué publié dimanche par l’organisation patronale.

Le représentant de l’UTICA a souligné le rôle central des organisations d’employeurs dans la réussite des partenariats liés à la mobilité des compétences, plaidant pour la mise en place de programmes de formation conjoints répondant aux besoins croissants des métiers soumis à une pression accrue sur les marchés de l’emploi.

Selon lui, ces mécanismes peuvent dynamiser l’intermédiation sur les marchés de l’emploi, dans le respect des principes du travail décent, de la transparence et de la dignité humaine, tout en limitant la traite des êtres humains et en luttant contre le recrutement illégal de la main-d’œuvre.

Radhi Chelly a par ailleurs insisté sur la nécessité de renforcer la coopération entre les organisations d’employeurs des deux rives, au-delà de la mobilité des compétences, dans les domaines de l’investissement et des échanges commerciaux, afin de soutenir le développement économique mutuel.

Cet atelier a réuni des organisations patronales des pays d’Afrique du Nord et de l’Union européenne, ainsi que des représentants de l’Organisation internationale du Travail (OIT) et de la Commission européenne, autour des moyens de renforcer les partenariats en matière de mobilité des compétences.

L’UTICA était représentée par Radhi Chelly, accompagné de Adel Manaa et Abdelfatteh Brahem (secteurs de l’électronique et du BTP), ainsi que de Narjess Bouasker, représentante de la Fédération tunisienne de l’hôtellerie (FTH).