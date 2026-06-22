Le marché de l’or en Tunisie traverse une zone de turbulences inédite. Ce lundi 22 juin 2026, le secteur a franchi un seuil psychologique majeur : le prix du gramme d’or 18 carats atteint désormais 600 dinars, frais de fabrication inclus. Une flambée qui met sous pression les ménages et bouleverse les préparatifs des futurs mariés.

La dépréciation du dinar en première ligne

Hatem Ben Youssef, président de la Chambre nationale des bijoutiers, est sans équivoque sur les causes de cette envolée. La hausse record des prix est la conséquence directe de la baisse continue de la valeur du dinar tunisien enregistrée au cours des dernières années. Cette érosion monétaire se répercute mécaniquement sur le coût du métal précieux, dont les cours internationaux sont exacerbés, pour le consommateur local, par la faiblesse de la monnaie nationale.

Un impact immédiat sur le budget des mariages

La structure actuelle des prix rend l’accès aux bijoux de mariage de plus en plus onéreux. Selon les précisions apportées par M. Ben Youssef, le gramme d’or 18 carats oscille désormais dans une fourchette allant de 450 à 600 dinars, incluant les coûts de design et de production.

Accessibilité réduite : Une pièce de bijouterie légère pèse aujourd’hui environ 12 grammes, ce qui porte sa valeur unitaire à près de 6 000 dinars.

: Une pièce de bijouterie légère pèse aujourd’hui environ 12 grammes, ce qui porte sa valeur unitaire à près de 6 000 dinars. Budget mariage en hausse : L’acquisition d’un ensemble traditionnel, incluant les alliances, nécessite désormais un investissement moyen d’environ 8 000 dinars (8 millions de millimes).

Perspectives : Une accalmie illusoire

Face à cette réalité, les bijoutiers tentent de modérer les attentes. Si Hatem Ben Youssef anticipe une légère baisse des prix dans la période à venir, il tempère immédiatement ces prévisions. Ce recul potentiel, qualifié de “très limité”, ne suffira pas à inverser la tendance de fond : l’or demeure, dans le contexte économique actuel, une denrée dont le coût reste structurellement élevé pour le consommateur tunisien moyen.