L’Argentine a décroché sa qualification pour le prochain tour de la Coupe du monde 2026 en s’imposant face à l’Autriche sur le score de 2 buts à 0, lundi à Dallas, lors de la deuxième journée du groupe J.

Lionel Messi a ouvert le score pour l’Argentine à la 39è minute. La Pulga a doublé la mise (90è+5), synonyme de sa 18è réalisation en Coupe du Monde, permettant à l’Albiceleste d’enchaîner un deuxième succès consécutif après sa victoire inaugurale contre l’Algérie (3-0).

Grâce à ce succès, l’Argentine prend seule les commandes du groupe J avec 6 points et assure sa présence au prochain tour.

L’Autriche occupe provisoirement la deuxième place avec 3 points, devant l’Algérie et la Jordanie, qui s’affrontent plus tard dans la soirée dans l’autre rencontre de cette deuxième journée.