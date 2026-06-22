L’Argentine et l’Autriche s’affrontent ce lundi 22 juin 2026 dans le cadre de la deuxième journée du groupe J de la Coupe du Monde 2026. Cette rencontre, qui se disputera au stade de Dallas, pourrait déjà s’avérer déterminante dans la course à la qualification pour la phase à élimination directe.

Championne du monde en titre, l’Argentine entend confirmer son statut de favorite et poursuivre sa route vers les huitièmes de finale. De son côté, l’Autriche espère réaliser une performance de premier plan face à l’une des nations les plus redoutées du tournoi.

Le coup d’envoi de la rencontre sera donné à 18h00 au stade de Dallas, aux États-Unis.

Sur quelle chaîne regarder Argentine – Autriche ?

Le match sera retransmis en direct en France sur :