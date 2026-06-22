L’équipe de France dispute ce lundi 22 juin un match important face à l’Irak dans le cadre de la deuxième journée de la phase de groupes de la Coupe du Monde 2026. Une victoire permettrait aux Bleus de se rapprocher considérablement d’une qualification pour les seizièmes de finale.

Finalistes du précédent Mondial et en quête d’une troisième étoile, les hommes de Didier Deschamps ont parfaitement lancé leur campagne en s’imposant face au Sénégal (3-1). Après une première période compliquée, les Français ont fait la différence grâce notamment à un doublé de Kylian Mbappé et à une réalisation de Bradley Barcola.

Auteur d’une prestation décisive, Mbappé a une nouvelle fois marqué l’histoire en devenant seul meilleur buteur de l’histoire de la sélection française avec 58 réalisations.

En face, l’Irak retrouve la Coupe du Monde pour la première fois depuis 1986. Les Lions de Mésopotamie ont entamé leur tournoi par une défaite face à la Norvège (4-1). Malgré une première période encourageante et un but de leur capitaine Aymen Hussein, les Irakiens ont fini par céder face à la supériorité de leur adversaire.

Pour conserver un espoir de qualification, l’Irak devra réaliser un exploit face à l’une des favorites de la compétition.

Sur quelle chaîne regarder France – Irak ?

La rencontre entre la France et l’Irak se jouera ce lundi 22 juin 2026. Le coup d’envoi sera donné à 22h00.

Le match sera diffusé en direct et en clair sur M6. Les abonnés pourront également suivre la rencontre sur beIN SPORTS 1.