La comparaison des systèmes éducatifs à travers le prisme du Baccalauréat est un exercice périlleux mais révélateur des stratégies nationales de formation du capital humain. Pour cette session 2026, la Tunisie, le Maroc et la France déploient des modèles d’orientation qui, loin d’être interchangeables, reflètent des priorités économiques et structurelles divergentes.

La polarisation scientifique du Maroc

Le Maroc se distingue par une orientation massive vers les filières scientifiques et techniques. Avec 71 % des candidats concentrés sur ces pôles, le Royaume affiche une ambition claire : irriguer le marché du travail en profils techniques. Cette structuration, centrée sur des pôles larges, favorise une spécialisation précoce qui répond aux besoins d’une économie industrielle en pleine montée en gamme.

Le singularisme tunisien : le poids de l’Économie-Gestion

À l’inverse, la Tunisie présente un profil hybride unique. Si les sciences, techniques et l’informatique progressent pour atteindre 48,1 % du total, c’est la filière Économie et Gestion qui domine outrageusement le paysage avec 34,5 % des candidats. Ce choix massif des élèves tunisiens dessine une économie tournée vers les services et la gestion, bien que le besoin d’une montée en puissance technologique se fasse sentir pour équilibrer ce modèle.

La mutation du modèle français

La France, quant à elle, a radicalement changé de paradigme. L’effacement des anciennes filières (S, ES, L) au profit d’un bac général modulable rend la comparaison directe complexe, mais souligne une mutation vers une spécialisation progressive. Avec un bac professionnel représentant 26,7 % des effectifs, la France maintient une voie de professionnalisation robuste, là où les deux autres pays peinent encore à valoriser ces parcours aux yeux des élèves.