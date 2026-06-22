La joueuse de tennis Linda Noskova fait son entrée dans le Top10 mondial (10e, +3) pour la première fois à 21 ans, selon le classement WTA publié lundi au lendemain de son titre sur le gazon de Berlin et à une semaine du début de Wimbledon.
Battue en finale à Berlin, Jessica Pegula reste 4e mondiale mais se rapproche d’Iga Swiatek (3e).
La hiérarchie est toujours dominée par Aryna Sabalenka (1re) et la vainqueur de Wimbledon 2022 Elena Rybakina (2e), malgré son élimination dès son entrée en lice à Berlin.
Classement WTA au 22 juin 2026:
1. Aryna Sabalenka (BLR) 9.090 pts
2. Elena Rybakina (KAZ) 8.143
3. Iga Swiatek (POL) 6.733
4. Jessica Pegula (USA) 6.380
5. Mirra Andreeva (RUS) 5.751
6. Amanda Anisimova (USA) 5.523
7. Coco Gauff (USA) 4.879
8. Elina Svitolina (UKR) 4.423
9. Victoria Mboko (CAN) 3.670
10. Linda Noskova (CZE) 3.489 (+3)
11. Karolina Muchova (CZE) 3.438 (-1)
12. Belinda Bencic (SUI) 3.385 (-1)
13. Marta Kostyuk (UKR) 3.157 (-1)
14. Jasmine Paolini (ITA) 2.617
15. Naomi Osaka (JPN) 2.571
16. Diana Shnaider (RUS) 2.458
17. Iva Jovic (USA) 2.436
18. Sorana Cirstea (ROM) 2.415
19. Ekaterina Alexandrova (RUS) 2.411
20. Anna Kalinskaya (RUS) 2.212.