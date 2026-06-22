La Belgique a concédé un nouveau match nul au Mondial-2026, contre l’Iran (0-0) dimanche à Los Angeles, en ayant terminé à dix après l’expulsion de Nathan Ngoy à la 66e minute.

Les Belges et les Iraniens comptent chacun deux points après deux journées dans le groupe G, et joueront leur qualification pour les 16es de finale samedi prochain, respectivement contre la Nouvelle-Zélande et l’Egypte.

Les gardiens Thibaut Courtois et Alireza Beiranvand ont été les protagonistes d’une rencontre animée, durant laquelle chaque équipe a eu des occasions de marquer.