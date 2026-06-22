Les indicateurs publiés par l’Instance Nationale des Télécommunications (INT) pour le mois d’avril 2026 ont révélé une amélioration des performances financières et technologiques du secteur des télécommunications en Tunisie, portée par les résultats positifs réalisés plus d’un an après le lancement effectif des réseaux de 5e génération (février 2025).

Les données ont mis au jour une progression notable du chiffre d’affaires cumulé des trois opérateurs de télécommunications (y compris les activités des fournisseurs d’accès à Internet). En effet, le chiffre a atteint 313,6 millions de dinars en avril 2026, contre 301,0 millions de dinars en avril 2025 et 290,2 millions de dinars en avril 2024.

Ces mêmes indicateurs ont montré que le marché de l’Internet fixe sans fil (Parc FWA 5G) a vu le nombre de ses abonnés bondir à 298 717, soit une croissance mensuelle de 8 % par rapport à mars 2026, poursuivant une forte tendance à la hausse depuis décembre 2025 (210 057 abonnés), ce qui représente un écart considérable par rapport aux débuts du lancement en février 2025 (9 425 abonnés).

Quant à la consommation moyenne de données (Data Fixe FWA), elle s’est stabilisée à 345 gigaoctets par abonné, soit une légère baisse de 1 % par rapport au mois d’avril 2025 (351 gigaoctets).

En ce qui concerne l’Internet mobile (Data Mobile), celui-ci a connu une évolution significative. Bien que le nombre total d’activations d’internet mobile ait reculé de 11 % (29,1 millions d’activations contre 32,8 millions en avril 2025), les recettes générées par ces activations ont toutefois enregistré une hausse de 7 % pour atteindre 98,9 millions de dinars.

L’INT a attribué la hausse des recettes, malgré la baisse du nombre total d’activations, à l’engouement croissant des abonnés pour les abonnements à forte capacité (supérieurs ou égaux à 25 gigaoctets), dont les recettes ont atteint à elles seules 52,8 millions de dinars.

A l’inverse, les activations d’abonnements à faible capacité ont reculé, ce qui correspond aux exigences de débits élevés offerts par la technologie 5G.