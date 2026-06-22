L’Agence de Promotion des Investissements Agricoles (APIA) organise la participation tunisienne au Salon international des fruits et légumes “Fruit Attraction”, qui se tiendra à Madrid du 6 au 8 octobre 2026, dans le cadre de la mise en œuvre de son programme promotionnel annuel.

Cette participation est destinée aux entreprises tunisiennes opérant dans les domaines de la production, de la transformation et de l’exportation des fruits et légumes, ainsi qu’aux structures actives dans les services liés à cette filière, indique l’APIA.

Cette mission vise à promouvoir les produits agricoles tunisiens, notamment les fruits et légumes frais et transformés, à renforcer les opportunités de partenariat et d’exportation, et à permettre aux participants de rencontrer des acheteurs, importateurs et professionnels du secteur. Elle leur offrira également l’occasion de s’informer des dernières tendances et innovations du marché international.

Les entreprises intéressées sont invitées à remplir le formulaire de participation et à le transmettre à l’APIA, soit par dépôt direct, soit par courrier électronique.