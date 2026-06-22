Un conseil ministériel consacré au suivi de l’état d’avancement des projets de développement dans tous les gouvernorats du pays, a été tenu, samedi, sous la présidence de la cheffe du gouvernement, Sarra Zaafrani Zenzri. Selon un communiqué publié par la Présidence du Gouvernement, un ensemble de mesures ont été prises lors de ce conseil. Il s’agit de rendre obligatoire l’intégration de tous les projets publics, sur la plateforme de suivi des projets, par l’ensemble des structures publiques centrales et régionales ainsi que par les entreprises et établissements publics, avec une mise à jour continue des données relatives à chaque projet.

Parmi ces mesures figure aussi le développement d’une interface avancée d’alerte précoce au sein de la plateforme de suivi des projets, permettant la détection automatique et anticipative des indicateurs de blocage et des risques susceptibles d’affecter l’exécution des projets. Cette interface repose sur l’analyse des données relatives à l’avancement des projets, l’évolution des procédures de passation des marchés publics, la situation foncière ainsi qu’au niveau de gestion des crédits alloués. L’objectif est de permettre une intervention rapide pour résoudre les difficultés avant qu’elles n’aient un impact sur les délais d’exécution, les coûts des projets et l’atteinte des objectifs de développement visés.

Il s’agit également d’adopter des procédures de passation des marchés publics plus efficaces et plus souples pour les grands projets publics, afin de réduire les délais de préparation et d’attribution des marchés et de limiter les cas de relance de procédures infructueuses, tout en préservant les principes de transparence, de concurrence et de bonne gestion des deniers publics.

Le conseil a également souligné l’impératif d’améliorer le niveau de préparation des projets publics avant leur programmation, à travers l’étude préalable de tous les aspects techniques, fonciers et financiers, ainsi que de leur faisabilité économique, sociale et environnementale, afin de garantir le bon déroulement des travaux dès leur lancement, sans interruption ni retard.

Le conseil a aussi recommandé de renforcer le contrôle préalable des promoteurs chargés de l’exécution des projets publics ainsi que l’évaluation et le suivi de leurs performances, sur la base d’indicateurs liés à la compétence technique, à la capacité financière et aux réalisations effectives, afin d’éviter l’attribution de projets à des entreprises incapables d’honorer leurs engagements contractuels et de réduire les risques de blocage durant l’exécution.

À l’issue des travaux du Conseil, qui s’est déroulé en présence des gouverneurs de Tunis, de l’Ariana, de la Manouba et de Ben Arous, ainsi que les autres gouverneurs qui y ont participé par visioconférence, la Cheffe du Gouvernement a souligné que la concrétisation des objectifs du Plan de développement 2026-2030 est étroitement liée à la bonne exécution des projets de développement programmés et à leur suivi rigoureux sur le terrain.

Elle a insisté, à cette occasion, sur la nécessité d’intensifier les efforts de l’ensemble des structures de l’État pour réussir cette échéance nationale, et ce, à travers un suivi précis et continu assuré par les gouverneurs, en coordination avec les responsables aux niveaux central, régional et local.

Il s’agit, également, de traiter les dossiers dans les délais fixés et d’identifier des solutions immédiates aux difficultés rencontrées.

« Ces actions contribueront à l’amélioration des infrastructures et des services de base, au renforcement de l’attractivité des régions pour l’investissement, à la création d’emplois et à l’amélioration des conditions de vie des citoyens, conformément aux orientations du Président de la République et aux aspirations de l’ensemble des Tunisiennes et des Tunisiens », a notamment expliqué la Cheffe du Gouvernement.

A cette occasion, Zenzri a rappelé que cette réunion s’inscrit dans le cadre du suivi continu et rigoureux de l’exécution de tous les projets publics dans les différentes régions du pays, afin d’accélérer leur achèvement dans les délais impartis, étant donné que ces derniers représentent une priorité nationale stratégique et le fondement d’un développement intégral visant à réaliser la croissance économique, à consacrer la justice sociale entre les régions et dans tous les domaines, à améliorer la qualité des services publics, à impulser l’investissement et à créer des emplois, conformément aux directives du président de la République, Kais Saied.

Elle a également mis l’accent sur le rôle des gouverneurs et des responsables régionaux dans le suivi direct du rythme de réalisation des projets publics dans tous les secteurs ainsi que sur l’importance de l’action commune avec les structures centrales et régionales pour surmonter les obstacles administratifs, techniques et fonciers, tout en instaurant des mécanismes d’évaluation pour garantir l’efficacité de l’exécution et le respect des délais contractuels.

Le conseil ministériel a permis de passer en revue l’avancement de nombreux projets publics financés par le budget de l’Etat dans les secteurs prioritaires, notamment l’infrastructure, les routes, les énergies renouvelables, la santé, le transport, l’éducation, les technologies de la communication, l’agriculture, l’industrie, les mines, le tourisme, l’emploi, la formation professionnelle, l’environnement, l’enseignement supérieur et la recherche scientifique, ainsi que la jeunesse, les sports et la culture.

Zenzri a appelé tous les ministres à veiller à la viabilité et à la faisabilité des projets publics avant le démarrage des travaux, particulièrement avec le lancement prochain des projets inscrits au plan de développement 2026-2030, rappelant que l’Etat accorde un intérêt majeur à l’investissement public dont les crédits alloués au budget de l’Etat sont passés de 4,7 milliards de dinars en 2023 à 6,5 milliards de dinars en 2026, soit une hausse de près de 38% en quatre ans.

La Cheffe du gouvernement a réitéré la nécessité d’adopter une nouvelle approche dans l’examen des dossiers, basée sur l’anticipation et la prospection à travers un suivi continu à tous les niveaux et la prise des mesures nécessaires dans l’immédiat pour répondre aux attentes légitimes du peuple tunisien, conformément aux directives du chef de l’Etat.