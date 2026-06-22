La nouvelle édition du “Diaspora Month” (Mois de la Diaspora) se tiendra du 15 juillet au 15 août 2026, à l’initiative de l’Association des Tunisiens des Grandes Écoles (ATUGE), en collaboration avec l’alliance WATT (World Alliance of Tunisian Talents) et d’autres partenaires.

Cette initiative internationale vise à reconnecter les talents tunisiens à travers le monde à l’avenir de la Tunisie, en faisant de la période estivale un temps fort de rencontres, d’innovation et d’action collective au service du développement du pays, indique l’ATUGE.

Dans ce cadre, le Tunisia Global Forum (TGF 2026) se tiendra le 21 juillet à Tunis. L’événement réunira plus de 2 500 participants, 150 entreprises et startups exposantes ainsi que plus de 80 intervenants nationaux et internationaux, autour du thème : « Bâtir l’avenir à l’ère de l’IA ». Il rassemblera décideurs, chercheurs, entrepreneurs, investisseurs, institutions et membres de la diaspora afin d’analyser les mutations en cours, d’identifier les priorités stratégiques pour la Tunisie et de mobiliser les compétences et les réseaux au service de sa transformation.

Préparé avec un comité stratégique composé d’experts et de dirigeants internationaux issus des secteurs technologiques, industriels et académiques, le TGF 2026 abordera les enjeux majeurs liés à la souveraineté, aux infrastructures, aux talents, à la recherche, à l’innovation et à l’entrepreneuriat. À l’issue des travaux, un Livre blanc regroupant des recommandations stratégiques sera présenté, fruit des réflexions du comité d’experts.

Le forum sera également marqué par la remise de quatre distinctions majeures, à savoir les TGF Awards AI Research, les TGF Awards AI Startups, les TGF Awards AI Business Initiatives et les TGF Awards AI Hackathon, qui viendront récompenser les initiatives les plus innovantes dans le domaine de l’intelligence artificielle.

Le Diaspora Month proposera par ailleurs plusieurs événements complémentaires, dont le AI Hack4Change, prévu du 17 au 19 juillet à Tunis, un hackathon réunissant étudiants tunisiens et membres de la diaspora autour de défis concrets proposés par des entreprises. Il sera suivi de la Diaspora Summer Night (DSN), organisée le 29 juillet, une soirée de networking , ainsi que d’une série de rencontres régionales de networking organisées dans différentes régions du pays.