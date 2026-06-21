La Belgique affronte l’Iran ce dimanche 21 juin 2026 à Los Angeles, dans le cadre de la deuxième journée du groupe G de la Coupe du monde 2026. Une rencontre importante pour les deux équipes, après des débuts jugés mitigés dans la compétition.

Les Diables Rouges de Rudi Garcia ont été accrochés lors de leur entrée en lice par l’Égypte (1-1). Menés au score, les Belges avaient réussi à égaliser grâce à une action décisive de Romelu Lukaku, entré en jeu en fin de match. Ils cherchent désormais à décrocher leur première victoire dans un groupe particulièrement serré.

De leur côté, les Iraniens ont également débuté par un match nul spectaculaire face à la Nouvelle-Zélande (2-2). Ils tenteront de confirmer leur solidité malgré un contexte extérieur jugé tendu, en raison des relations géopolitiques avec le pays hôte.

Le coup d’envoi de la rencontre est prévu à 20h00 . Le match sera diffusé en direct sur M6 et beIN Sports 1.