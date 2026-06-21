Malaga a retrouvé l’élite du football espagnol après huit années d’absence en s’imposant 2-1 sur la pelouse d’Almeria samedi lors du match retour de la finale des barrages d’accession à la première division espagnole.

Après un match aller nul et vierge, les hommes de Juan Francisco Funes ont fini par arracher la victoire au terme d’une rencontre sous haute tension.

Dans un match marqué par une expulsion de chaque côté dans le temps additionnel, Malaga a validé son retour en Liga grâce à des buts de Chupe (65e) et David Larrubia (71e), malgré la réduction du score de Leo Baptistao pour Almeria (76e).

Malaga, qui disputait encore la Ligue des champions lors de la saison 2012-13, a été relégué en 2018, puis a poursuivi sa descente aux enfers en 2023 en chutant en troisième division avant d’entamer sa renaissance.