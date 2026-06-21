La sélection tunisienne de football a été éliminée du Mondial-2026, après avoir concédé une lourde défaite face à son homologue japonaise (0-4), en match comptant pour la deuxième journée du groupe F, disputé dimanche à Monterrey (Mexique).

Les buts ont été inscrits par Daichi Kamada (4), Ayase Ueda (31 et 83) et Ayumu Seko (69).

L’autre match du groupe a vu les Pays-Bas battre la Suède (5-1), samedi à Huston.

Au terme de la deuxième journée, les Pays-Bas occupent la tête du classement avec 4 points, avec une meilleure différence de buts face au Japon, 2e. La Suède est troisième avec 3 points, tandis que la Tunisie ferme la marche avec 0 point.

Lors de la troisième et dernière journée de la phase de groupe, prévue le 26 juin, la Tunisie affrontera les Pays-Bas à Kansas City à minuit, tandis que la Suède croisera le fer avec le Japon à Dallas à la même heure.

Les deux premiers du groupe ainsi que les huit meilleurs troisièmes seront qualifiés au deuxième tour.