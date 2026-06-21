La saison estivale bat son plein, et avec elle, la question cruciale de la qualité des eaux de baignade sur le littoral tunisien. Le ministère de la Santé, à travers son programme national de contrôle, vient de lever le voile sur l’état sanitaire de nos côtes. Si la majorité des sites sont déclarés conformes, une vigilance accrue est de mise pour près de 10 % des points surveillés. Analyse d’un dispositif de veille indispensable à la sécurité des usagers.

Un maillage territorial robuste pour la santé publique

Le dispositif de contrôle repose sur une infrastructure technique rigoureuse : 539 points de surveillance sont répartis sur tout le littoral. Cette surveillance ne se limite pas à une simple observation ; elle implique des inspections de terrain systématiques, des prélèvements d’échantillons et des analyses en laboratoire certifiées. L’objectif est clair : garantir que chaque mètre carré de plage respecte les normes sanitaires internationales, protégeant ainsi les baigneurs des risques microbiologiques.

État des lieux : Un bilan globalement rassurant

Les données actuelles confirment que la vaste majorité du littoral tunisien demeure exempte de risques majeurs, offrant des conditions de baignade optimales. Cette résilience du milieu naturel témoigne de l’efficacité relative des mesures de gestion des eaux. Néanmoins, la transparence reste le maître-mot de cette communication institutionnelle.

Zones de vigilance : Les points noirs sous surveillance

Le rapport pointe du doigt 49 sites spécifiques, représentant environ 9 % de l’échantillon total, où la baignade est formellement déconseillée. Ces points, disséminés le long du littoral, font l’objet d’un suivi renforcé. La consigne est stricte : éviter ces zones jusqu’à ce que les prochains indicateurs de laboratoire confirment une amélioration de la qualité bactériologique de l’eau. Le ministère, en collaboration avec les municipalités et les autorités régionales, a d’ores et déjà entamé des mesures correctives pour assainir ces segments.