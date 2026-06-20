Résultats de la session principale du baccalauréat 2026 : tous les détails en chiffres, en taux et par filière 20 juin 2026 Par : Redaction Flash info – 20 juin 2026 – Le ministère de l’Éducation a annoncé, dans la soirée de ce samedi, les résultats de la session principale de l’examen du baccalauréat 2026 via le service de messagerie SMS. En Continu Résultats de la session principale du baccalauréat 2026 : tous les détails en chiffres, en taux et par filière hechmi - 20 juin 2026 Baccalauréat 2026 : Le grand écart des performances scolaires en Tunisie hechmi - 20 juin 2026 Livre | PERICULUM MORTIS de Sami Kourda : Géopolitique du basculement, l’onde de choc de la crise de Gaza hechmi - 20 juin 2026 Commerce extérieur : l’agriculture et l’agroalimentaire renouent avec l’excédent à fin mai 2026 walid - 20 juin 2026 IA et enseignement supérieur : la Chine supprime des milliers de filières universitaires jugées inadaptées à l’ère de l’intelligence artificielle hechmi - 20 juin 2026 A la une Textile en Tunisie : Haithem Bouagila appelle à sortir du modèle « atelier » pour un repositionnement stratégique 19 juin 2026 Le stress hydrique est structurel mais il n’est pas insurmontable 19 juin 2026 LE GUIDE | NACEF et RNE : Tout savoir sur les nouvelles obligations numériques des entreprises 18 juin 2026