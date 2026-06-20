Le taux de réussite national à la session principale du baccalauréat 2026 en Tunisie s’établit à 35,67 %. Sur 154 928 candidats, 55 259 ont été admis et 50 236 ont été ajournés pour la session de contrôle, prévue du 29 juin au 2 juillet 2026.

Une radiographie des résultats

Sur les 154 928 candidats ayant affronté les épreuves écrites, le bilan est contrasté. Si un tiers des élèves a franchi le cap de la réussite directe, 50 236 candidats (soit 32,43 %) sont désormais tournés vers la session de contrôle. Cette seconde chance, prévue du 29 juin au 2 juillet, sera cruciale pour valider leur parcours académique, avec des résultats attendus pour le 12 juillet 2026.

Le triomphe des filières scientifiques

Les chiffres révèlent un fossé académique profond. La section Mathématiques domine outrageusement le classement avec un taux de réussite exceptionnel de 79,41 %, portée par une performance individuelle historique : une moyenne de 20,01.

À l’inverse, les filières littéraires peinent à maintenir leur attractivité et leur compétitivité, affichant le taux de réussite le plus faible du paysage éducatif national, à 24,24 %.

Vers une nécessaire réforme des acquis

Au-delà des chiffres bruts, ces résultats posent une question de fond sur l’orientation scolaire en Tunisie. La polarisation entre l’excellence scientifique et les difficultés cumulées par les autres sections souligne l’urgence d’une réflexion sur le modèle pédagogique actuel.

L’économie du savoir, pilier de la compétitivité nationale, requiert une homogénéisation des standards de réussite pour ne pas laisser une part significative de la jeunesse sur le bas-côté.