Les Pays-Bas ont largement dominé la Suède (5-1), samedi à Houston, lors de la deuxième journée du groupe F de la Coupe du monde 2026.

Les Néerlandais ont fait la différence grâce à des doublés de Brian Brobbey (7e, 17e) et Cody Gakpo (47e, 54e) et Crysencio Summerville (89e). La Suède a réduit l’écart par Anthony Elanga (59e).

Grâce à ce succès, les Pays-Bas portent leur total à quatre points et s’installent provisoirement en tête du groupe F devant la Suède (3 pts), en attendant l’issue de la rencontre entre la Tunisie et le Japon, programmée plus tard dans la soirée (dimanche à 05h00 du matin heure tunisienne).

Le Japon est troisième avec un point après son nul face aux Pays-Bas lors de la première, tandis que la Tunisie ferme la marche avec zéro point.