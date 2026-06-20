Cette édition historique de la coupe du monde 2026, avec 48 équipes réparties en 12 groupes, introduit un nouveau format : les deux premiers de chaque groupe ainsi que les huit meilleurs troisièmes se qualifient pour les 1/16 de finale.

Analyse des 12 Groupes

Groupe Équipes A Mexique, Afrique du Sud, Corée du Sud, République Tchèque B Canada, Bosnie-Herzégovine, Qatar, Suisse C Brésil, Maroc, Haïti, Écosse D États-Unis, Paraguay, Australie, Turquie E Allemagne, Curaçao, Côte d’Ivoire, Équateur F Pays-Bas, Japon, Suède, Tunisie G Belgique, Égypte, Iran, Nouvelle-Zélande H Espagne, Cap-Vert, Arabie Saoudite, Uruguay I France, Sénégal, Irak, Norvège J Argentine, Algérie, Autriche, Jordanie K Portugal, RD Congo, Ouzbékistan, Colombie L Angleterre, Croatie, Ghana, Panama

Favoris pour le Titre

1. France – Favori n°1

Après une victoire convaincante 3-1 face au Sénégal, les Bleus sont désormais seuls favoris des bookmakers avec une cote de +375. Le doublé de Kylian Mbappé a conforté leur statut. L’équipe de Deschamps possède un effectif exceptionnel et l’expérience des grands rendez-vous.

Probabilités estimées :

1/8 : 95% | 1/4 : 80% | 1/2 : 60% | Finale : 45% | Titre : 22%

2. Espagne – Favorite des modèles mathématiques

Selon les 11 modèles prédictifs du Dr Ari Joury, l’Espagne est la grande favorite avec 20% de chances de victoire finale. Sept des onze modèles placent La Roja en tête. Cependant, un match nul 0-0 contre le Cap-Vert a légèrement fait baisser sa cote à +500.

Probabilités estimées :

1/8 : 90% | 1/4 : 75% | 1/2 : 55% | Finale : 40% | Titre : 20%

3. Argentine – Tenante du titre

L’Albiceleste, championne en 2022, reste une menace sérieuse. Les modèles lui attribuent 14% de chances de victoire. L’effectif, bien que vieillissant, conserve un noyau dur de champions.

Probabilités estimées :

1/8 : 88% | 1/4 : 70% | 1/2 : 50% | Finale : 35% | Titre : 16%

4. Angleterre – Prétendant sérieux

Avec une cote de +550, les Three Lions sont en embuscade. Les modèles leur donnent environ 9% de chances de victoire. Leur groupe L (Croatie, Ghana, Panama) est abordable.

Probabilités estimées :

1/8 : 92% | 1/4 : 68% | 1/2 : 45% | Finale : 30% | Titre : 14%

5. Pays-Bas – Outsider de luxe

Les Oranje sont crédités de 10% de chances de victoire par les modèles. Le groupe F (Japon, Suède, Tunisie) est équilibré mais accessible.

Probabilités estimées :

1/8 : 85% | 1/4 : 60% | 1/2 : 40% | Finale : 25% | Titre : 10%

6. Brésil – Toujours dangereux

La Seleção, avec une cote autour de +900, reste un monstre du foot. Le groupe C (Maroc, Haïti, Écosse) est prometteur, avec un choc Brésil-Maroc très attendu.

Probabilités estimées :

1/8 : 90% | 1/4 : 65% | 1/2 : 42% | Finale : 28% | Titre : 9%

7. Allemagne – En reconstruction

La Mannschaft, à +1200，cherche à retrouver son lustre. Le groupe E (Curaçao, Côte d’Ivoire, Équateur) est favorable.

Probabilités estimées :

1/8 : 88% | 1/4 : 55% | 1/2 : 30% | Finale : 18% | Titre : 5%

Équipes à potentiel de surprise

Maroc

Demi-finaliste en 2022, le Maroc affronte le Brésil dans le groupe C. Une qualification est possible, et un parcours en 1/4 n’est pas à exclure.

Probabilités : 1/8 : 60% | 1/4 : 30% | 1/2 : 10%

Sénégal

Les Lions de la Téranga retrouvent la France, 24 ans après leur exploit de 2002. Avec la Norvège d’Erling Haaland dans le groupe I, la poule est relevée mais ouverte.

Probabilités : 1/8 : 55% | 1/4 : 25% | 1/2 : 8%

États-Unis

Pays hôte, le USMNT a démarré en fanfare avec une victoire 4-1 contre le Paraguay, ce qui l’a propulsé dans le top 10 des favoris.

Probabilités : 1/8 : 75% | 1/4 : 40% | 1/2 : 15% | Finale : 5%

Analyse par Groupe – Qualifications pour les 1/8

Groupe Favoris 1/8 Second 1/8 Troisième (meilleur) A Mexique Corée du Sud Afrique du Sud / Tchéquie B Suisse Canada Qatar C Brésil Maroc Écosse D États-Unis Australie Turquie / Paraguay E Allemagne Équateur Côte d’Ivoire F Pays-Bas Suède Japon / Tunisie G Belgique Égypte Iran H Espagne Uruguay Arabie Saoudite I France Norvège Sénégal / Irak J Argentine Autriche Algérie K Portugal Colombie RD Congo L Angleterre Croatie Ghana

Pronostics pour les Phases Finales

Stade Équipes probables 1/4 de finale France, Espagne, Argentine, Angleterre, Brésil, Pays-Bas, Allemagne, Portugal 1/2 finale France, Espagne, Argentine, Angleterre Finale France vs Espagne Champion France (légèrement favorite)

Facteurs Clés à Surveiller

Le nouveau format à 48 équipes : Huit troisièmes de groupe qualifiés, ce qui avantage les grandes nations et réduit les risques d’élimination précoce. Les pays hôtes : Mexique, Canada et États-Unis bénéficient de l’avantage du terrain. Les débutants : Cap-Vert, Curaçao, Jordanie et Ouzbékistan participent pour la première fois, mais leurs chances de passer le premier tour restent minces. Les surprises possibles : Le Maroc, le Sénégal et les États-Unis sont les outsiders les plus crédibles pour un parcours en 1/4 ou 1/2.

Conclusion

La France part légèrement favorite devant l’Espagne et l’Argentine, mais cette Coupe du Monde à 48 équipes promet son lot de surprises. Le nouveau format, avec 32 équipes qualifiées pour la phase à élimination directe, réduit la marge d’erreur des favoris tout en offrant davantage d’opportunités aux outsiders. Les chocs France-Sénégal (groupe I) et Brésil-Maroc (groupe C) seront à suivre de près.

Mon pronostic final : Une finale France – Espagne, avec un sacre des Bleus.

(Ces analyses et pronostics ont été fournis par DeepSeek)