À un an du début de la Coupe d’Afrique des nations 2027, la Confédération africaine de football (CAF) a lancé le compte à rebours de la compétition, dont la phase finale se déroulera du 19 juin au 17 juillet 2027 en Afrique de l’Est.

Pour la première fois de son histoire, la CAN sera coorganisée par trois pays : le Kenya, la Tanzanie et l’Ouganda. La région accueillera ainsi la compétition continentale pour la première fois depuis l’édition de 1976.

Une édition historique pour l’Afrique de l’Est

Cette 36e édition de la CAN devrait attirer plus de 1,5 million de supporters et générer une audience télévisée mondiale de plus de 3,2 milliards de téléspectateurs, selon la CAF.

L’instance continentale poursuit actuellement ses consultations avec les gouvernements et les comités locaux d’organisation afin de désigner les villes qui accueilleront le tirage au sort de la phase finale, prévu en mars 2027. Les sites du match d’ouverture et de la finale, programmée le 17 juillet 2027, n’ont pas encore été officialisés.

Placée sous le thème « Pamoja » (« Ensemble » en swahili), la compétition mettra en avant les valeurs d’unité, de coopération et de développement que la CAF souhaite promouvoir à travers le football.

Les éliminatoires déjà lancés

Sur le plan sportif, les qualifications sont désormais engagées après le tirage au sort effectué en mai dernier au Caire. Au total, 48 sélections sont en lice pour décrocher l’une des 24 places qualificatives pour la phase finale.

Parmi les principales nations engagées figurent l’Algérie, l’Égypte, la Côte d’Ivoire, le Sénégal, le Nigeria, le Cameroun, la Tunisie, le Ghana, l’Afrique du Sud et la République démocratique du Congo. Ces équipes entameront leur campagne de qualification en septembre 2026.

L’Algérie évoluera dans le groupe I aux côtés de la Zambie, du Togo et du Burundi.

Un calendrier étalé sur trois fenêtres FIFA

Les éliminatoires se dérouleront sur trois périodes internationales de la FIFA : les 1re et 2e journées entre le 21 septembre et le 6 octobre 2026, les 3e et 4e journées du 9 au 17 novembre 2026, puis les 5e et 6e journées du 22 au 30 mars 2027.

Déjà qualifiés en tant que pays hôtes, le Kenya, la Tanzanie et l’Ouganda participeront néanmoins aux éliminatoires. Dans chacun de leurs groupes, une seule autre sélection obtiendra son billet pour la phase finale.