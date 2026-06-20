La Confédération africaine de football (FAF) a dévoilé le calendrier détaillé des matches au titre de la saison 2026-2027 de la Ligue des Champions et de la Coupe de la Confédération, a indiqué la Fédération algérienne (FAF) sur son site officiel.

La Confédération africaine informe que l’engagement sera ouvert sur le système de gestion des compétitions de la CAF (CMS). La date limite pour l’engagement des clubs dans les deux compétitions (Ligue des champions et Coupe de la Confédération) est fixée pour fin juillet 2026.

La saison prochaine, la Tunisie sera représentée par le Club Africain et l’Espérance de Tunis en Ligue des Champions, et par le CS Sfaxien et l’ES Zarzis en Coupe de la Confédération.

Voici le calendrier de la saison 2026-2027 :

1er tour des qualifications :

04-06 septembre / 11-13 septembre

2ème tour des qualifications :

16-18 octobre / 23-25 octobre

Phase de poules :

1ère journée : 27-29 novembre

2ème journée : 04-06 décembre

3ème journée : 18-20 décembre

4ème journée : 08-10 janvier

5ème journée : 15-17 janvier

6ème journée : 22-24 janvier

Quarts de finale :

Aller : 26-28 février

Retour : 05-07 mars

Demi-finales :

Aller : 09-11 avril

Retour : 16-18 avril

Finales :

Période du 09 au 31 mai.