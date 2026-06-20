La Confédération africaine de football (FAF) a dévoilé le calendrier détaillé des matches au titre de la saison 2026-2027 de la Ligue des Champions et de la Coupe de la Confédération, a indiqué la Fédération algérienne (FAF) sur son site officiel.
La Confédération africaine informe que l’engagement sera ouvert sur le système de gestion des compétitions de la CAF (CMS). La date limite pour l’engagement des clubs dans les deux compétitions (Ligue des champions et Coupe de la Confédération) est fixée pour fin juillet 2026.
La saison prochaine, la Tunisie sera représentée par le Club Africain et l’Espérance de Tunis en Ligue des Champions, et par le CS Sfaxien et l’ES Zarzis en Coupe de la Confédération.
Voici le calendrier de la saison 2026-2027 :
1er tour des qualifications :
04-06 septembre / 11-13 septembre
2ème tour des qualifications :
16-18 octobre / 23-25 octobre
Phase de poules :
1ère journée : 27-29 novembre
2ème journée : 04-06 décembre
3ème journée : 18-20 décembre
4ème journée : 08-10 janvier
5ème journée : 15-17 janvier
6ème journée : 22-24 janvier
Quarts de finale :
Aller : 26-28 février
Retour : 05-07 mars
Demi-finales :
Aller : 09-11 avril
Retour : 16-18 avril
Finales :
Période du 09 au 31 mai.