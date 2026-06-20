Le 7 octobre 2023 marque un tournant majeur. Cette date constitue une rupture dans le conflit israélo-palestinien, mais aussi dans les équilibres internationaux. Selon l’auteur, le monde entre dans une nouvelle phase historique. Comme après 1945, les relations entre États se recomposent et de nouvelles menaces émergent.

La fin de l’innocence géopolitique

La crise de Gaza a bouleversé les repères moraux et diplomatiques établis depuis plusieurs décennies. L’auteur estime qu’une doctrine politique et religieuse à caractère suprémaciste gagne en influence au sein du gouvernement israélien. Ses effets dépasseraient largement le cadre régional.

Cette orientation serait susceptible d’affecter la stabilité politique, économique, financière et numérique des pays liés à Israël ou placés dans sa sphère d’influence. L’auteur la présente comme un facteur de déstabilisation à l’échelle internationale.

L’instrumentalisation des puissances occidentales

L’essai s’interroge également sur le rôle des puissances occidentales, en particulier celui des États-Unis. L’auteur cherche à comprendre les raisons qui conduisent ces États à soutenir des positions qu’il juge contraires à leurs propres intérêts stratégiques ainsi qu’à certaines résolutions des Nations unies.

Selon cette analyse, cet alignement progressif fragilise la souveraineté nationale de plusieurs pays occidentaux. Il pourrait aussi affaiblir les principes démocratiques et les valeurs humanistes qu’ils affirment défendre.

Vers une nouvelle ère de vigilance

Face à ce que l’auteur décrit comme une dynamique politique préoccupante, il appelle les sociétés civiles à une mobilisation accrue. L’ouvrage se veut un outil de sensibilisation et de réflexion.

Il s’adresse particulièrement aux jeunes générations ainsi qu’aux citoyens de toutes origines et convictions. Arabes, musulmans, chrétiens et juifs antisionistes sont invités à participer à cette réflexion collective. L’objectif est d’anticiper les dérives qu’il attribue à certaines formes de gouvernance et à leurs conséquences sur la conscience universelle.