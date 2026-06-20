Le secteur de l’agriculture et des industries agroalimentaires a enregistré un excédent commercial de 87,1 millions de dinars à fin mai 2026, marquant ainsi un net redressement par rapport au déficit de 441,4 millions de dinars enregistré durant la même période de 2025, selon des données publiés samedi par le ministère du Commerce et du Développement des exportations.

Le taux de couverture s’est établi à 101,9 %, soit une hausse de 12 points par rapport à la même période de l’année précédente.

Cette évolution est portée principalement, par la dynamique des exportations vers l’Union européenne, qui représente 47,2 % des échanges du secteur, ainsi que vers le continent américain (19,1 %) où, les États-Unis constituent désormais, le premier partenaire commercial de la région.

D’après la même source, l’huile d’olive constitue le principal moteur de cette croissance. Ainsi, les exportations de ce produit ont progressé de 43,9 % en valeur pour atteindre 3 047,8 MD, avec une hausse de 49,8 % des quantités exportées. L’Espagne capte 31,4 % de ces exportations, tandis que l’Allemagne enregistre une légère progression de 0,5 %.

En revanche, certains produits stratégiques affichent des performances contrastées, à l’instar des dattes, dont les exportations ont reculé de 3,5 % pour s’établir à 379,1 MD, soit 20,5 % des exportations du secteur, ou encore les agrumes, avec une baisse plus marquée de 60,2 % sur la période.

Aggravation du déficit commercial avec l’Asie, la région arabe et la ZLECAF

Selon le ministère, les échanges extérieurs de la Tunisie dans les domaines de l’agriculture et de l’agroalimentaire sur les cinq premiers mois de 2026, confirment la place centrale de l’Union européenne comme principal partenaire économique du pays, tout en mettant en évidence l’aggravation du déficit commercial avec plusieurs régions notamment l’Asie, la région arabe et la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAF).

L’Union européenne reste la première destination des exportations tunisiennes et le premier fournisseur du pays. Les exportations vers cet espace représentent 71,5 % du total des exportations, tandis que l’UE assure 44,2 % des importations.

Les échanges avec l’Union européenne dégagent un excédent commercial de 3 086,1 millions de dinars. Les exportations tunisiennes vers cet espace ont atteint 20 131,8 millions de dinars, contre 17 045,7 millions de dinars d’importations. Malgré cette performance positive, l’excédent s’est contracté de 9,2 %, en raison d’une accélération du rythme des importations.

En revanche, la Tunisie continue d’enregistrer des déficits importants avec plusieurs régions du monde. Le déficit le plus marqué concerne les pays asiatiques, où il atteint 6 671,4 millions de dinars, résultant d’un recul des exportations estimé à 23 %.

Le déficit commercial avec la région arabe s’est également aggravé. Cette évolution est attribuée à une forte progression des importations en provenance des pays arabes, lesquelles ont augmenté de 51,7 %.

Par ailleurs, le déficit avec la Zone de libre-échange continentale africaine s’établit à 2 679,8 MD, porté par une augmentation des importations de 56,6 %.