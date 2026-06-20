La Tunisie dispute un match déjà crucial dans son parcours en Coupe du monde 2026 en affrontant le Japon lors de la deuxième journée du groupe F. Après une entrée en matière difficile, les Aigles de Carthage sont dans l’obligation de réagir pour préserver leurs chances de qualification.

Les Tunisiens ont subi une lourde défaite face à la Suède (5-1) lors de leur premier match. Un revers qui les place en dernière position du groupe et qui a entraîné un changement à la tête de la sélection nationale, avec l’arrivée d’Hervé Renard en remplacement de Sabri Lamouchi.

La mission s’annonce toutefois délicate face à une équipe japonaise qui a démontré sa solidité lors de son premier rendez-vous. Opposés aux Pays-Bas, les Nippons ont arraché un match nul spectaculaire (2-2) grâce à leur capacité de réaction. Menés à deux reprises, ils ont trouvé les ressources nécessaires pour revenir au score par l’intermédiaire de Keito Nakamura et Daichi Kamada.

Avec un point au compteur, le Japon aborde cette rencontre avec l’ambition de se rapprocher d’une qualification pour la phase à élimination directe, tandis que la Tunisie joue une grande partie de son avenir dans la compétition.

La rencontre entre la Tunisie et le Japon se disputera ce dimanche 21 juin au stade de Monterrey, au Mexique. Le coup d’envoi sera donné à 5h00. Le match sera retransmis en direct et en exclusivité sur beIN Sports 1.