L’Allemagne et la Côte d’Ivoire s’affrontent ce samedi dans un choc du groupe E de la Coupe du monde 2026, avec en jeu la première place de la poule après des débuts victorieux pour les deux sélections.

La Mannschaft a marqué les esprits lors de son entrée en lice en écrasant Curaçao sur le score de 7 à 1. Après une ouverture du score rapide de Felix Nmecha dès la 6e minute, les hommes de Julian Nagelsmann ont rapidement repris le contrôle du match après une égalisation adverse. Nico Schlotterbeck, Kai Havertz, auteur d’un doublé, Jamal Musiala, Nathaniel Brown et Deniz Undav ont participé au festival offensif allemand.

De son côté, la Côte d’Ivoire a également réussi son premier rendez-vous dans la compétition en s’imposant face à l’Équateur (1-0). Les Éléphants ont toutefois souffert avant de décrocher les trois points grâce à un but décisif d’Amad Diallo dans les dernières minutes de la rencontre. Malgré plusieurs alertes défensives, les hommes d’Emerse Faé ont réalisé une opération précieuse dans la course à la qualification pour les huitièmes de finale.

Cette confrontation entre les deux vainqueurs de la première journée pourrait déjà s’avérer déterminante pour l’attribution de la première place du groupe E.

Le coup d’envoi de la rencontre sera donné ce samedi à 21h00 . Le match sera diffusé en direct sur M6 en clair ainsi que sur les chaînes de beIN Sports, détentrices de l’intégralité des droits de diffusion de la Coupe du monde 2026.