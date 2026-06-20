La sélection marocaine de football s’est imposée, vendredi au stade de Boston, face à son homologue écossaise sur le score de 1 but à 0, lors de la deuxième journée du groupe C de la Coupe du monde 2026.

Les Lions de l’Atlas ont inscrit l’unique but de la rencontre dès la 2e minute de jeu grâce à Ismael Saibari, auteur d’une frappe du pied droit logée en pleine lucarne après un service de Brahim Díaz.

Grâce à ce succès, le Maroc prend provisoirement les commandes du groupe C avec 4 points. L’autre rencontre de la poule opposera, plus tard dans la nuit, le Brésil à Haïti au stade de Philadelphie.