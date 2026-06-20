La commission consultative du transport de Bizerte a accordé, vendredi, au siège du gouvernorat, 85 avantages fiscaux aux professionnels du transport irrégulier de la région — taxis individuels, louages, taxis collectifs et transporteurs ruraux.

Le secrétaire général du gouvernorat, Abdellatif Hmaid, a détaillé la répartition : 37 avantages pour les taxis individuels, 23 pour les chauffeurs de louages, 19 pour le transport rural, 6 pour les taxis collectifs. Chaque catégorie, chaque dossier a été examiné en présence des membres des services administratifs, techniques, sécuritaires et professionnels.

La commission a également statué sur 21 modifications de lignes : 14 dans le secteur du louage, 7 pour les taxis collectifs.

L’enjeu est concret. Selon le gouvernorat, ces avantages fiscaux permettent aux professionnels du secteur de renouveler leurs véhicules et d’améliorer la qualité du service sur l’ensemble du territoire du gouvernorat.

Le timing de cette mesure n’est pas anodin, dès lors que la saison estivale et touristique s’ouvre et la pression sur la flotte de transport va s’intensifier.