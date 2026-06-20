Le Brésil a battu Haïti (3-0), en match disputé samedi à Philadelphie, comptant pour la deuxième journée du Groupe C de la Coupe du monde 2026.

Les Brésiliens ont rapidement pris le contrôle de la rencontre. Matheus Cunha a ouvert le score à la 23e minute, avant de s’offrir un doublé à la 36e minute, profitant à chaque fois d’une défense haïtienne dépassée dans les transitions rapides.

En toute fin de première période, Vinícius Júnior a aggravé le score (45+3’), concluant une action éclair initiée par Lucas Paquetá.

Avec cette victoire, la Seleção prend la tête du groupe C avec 4 points, grâce à une meilleure différence de buts (+3) que le Maroc.

L’Écosse occupe la troisième place avec 3 points, tandis qu’Haïti ferme la marche sans le moindre point.