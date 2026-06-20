Le Paraguay a relancé ses chances de qualification en s’imposant sur la plus petite des marges face à la Turquie (1-0), dans la nuit de vendredi à samedi au Stade de la baie de San Francisco.

L’unique but de la rencontre a été inscrit par Matias Galarza dès la 2e minute de jeu, permettant à l’Albirroja de décrocher ses trois premiers points dans la compétition.

Dans l’autre rencontre du groupe, les États-Unis ont confirmé leur excellent début de tournoi en dominant l’Australie (2-0). Grâce à ce deuxième succès consécutif, les Américains ont validé leur qualification pour les seizièmes de finale.

À l’issue de cette deuxième journée, les États-Unis occupent la première place du groupe D avec six points. Ils devancent l’Australie et le Paraguay, qui comptent chacun trois unités. La Turquie ferme la marche avec zéro point.