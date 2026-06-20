⁠La Tunisie et le Japon s’affronteront samedi (dimanche à 05h00 heure tunisienne) à l’occasion du 1000e match ‌de l’histoire de la ‌Coupe du ‌monde, a annoncé la FIFA.

Cette rencontre du groupe F, disputée ⁠au stade de Monterrey, constituera le deuxième match des deux équipes dans cette compétition élargie à 48 nations.

Avant ce rendez-vous symbolique, la Tunisie s’est inclinée face à la Suède (1-5) lors de son entrée en lice, à Monterrey également ; tandis que le Japon a fait ⁠match nul contre les Pays-Bas (2-2), à Dallas.

Un nombre record de 209 équipes ont pris part aux qualifications pour cette Coupe du monde, contre seulement 13 participants lors de la première ‌édition en 1930.

L’Afrique et l’Asie ont obtenu ensemble 17 places qualificatives directes, auxquelles ⁠s’ajoutent deux places de barragiste.

L’Océanie ‌a bénéficié pour la première fois d’un billet qualificatif direct pour la Coupe du monde.

Depuis son lancement en 2016, le programme FIFA Forward a consacré plus de 5 milliards ‌de dollars au développement ⁠du football national et régional.

La Tunisie dispute son troisième Mondial consécutif et le septième de son histoire.