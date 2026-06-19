La Tunisie a réaffirmé son attachement à la sécurité, à la stabilité et à l’unité de la Libye, appelant de ses vœux un dialogue inter-libyen inclusif devant aboutir à l’édification d’un État unifié et doté d’institutions stables.

Cette position a été exprimée par le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Mohamed Ali Nafti, lors d’un entretien, vendredi, au siège de l’Académie diplomatique internationale de Tunis, avec Hanna Tetteh, Représentante spéciale du Secrétaire général des Nations Unies et Cheffe de la Mission d’appui des Nations Unies en Libye (MANUL).

Le chef de la diplomatie tunisienne a souligné la nécessité de préserver les ressources et les intérêts du peuple libyen. Il a, par ailleurs, renouvelé l’engagement de la Tunisie en faveur du mécanisme de concertation tripartite avec les pays voisins de la Libye, qu’il a qualifié de « cadre efficace de dialogue et de coordination » au service du processus politique et en appui à l’action de la MANUL.

De son côté, Hanna Tetteh a présenté les grandes lignes de son récent exposé devant le Conseil de sécurité de l’ONU, prononcé le 18 juin. Elle a détaillé les démarches de l’organisation pour faire avancer la feuille de route onusienne et parvenir à un règlement politique global.

La Représentante spéciale a, à cette occasion, renouvelé ses remerciements à la Tunisie pour son soutien constant aux efforts de la MANUL, saluant l’engagement sincère du pays en faveur du peuple libyen et de la préservation de ses ressources nationales.

La rencontre s’est tenue en marge des célébrations de la Journée internationale des femmes dans la diplomatie.