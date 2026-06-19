Le ministère des Affaires culturelles a annoncé vendredi 19 juin le décès de Fathi Ben Slama, l’un des piliers de la Fédération tunisienne des cinéastes amateurs (FTCA), à l’âge de 66 ans.

Né le 24 février 1960 à Hammam Lif, le défunt a consacré l’essentiel de son parcours à l’encadrement des jeunes talents, au développement du cinéma indépendant et à l’animation des ciné-clubs à travers la Tunisie. Son engagement de plusieurs décennies au sein de la FTCA a contribué à structurer la mouvance nationale du cinéma amateur.

Dans son communiqué, le ministère a présenté ses condoléances à la famille du défunt ainsi qu’à l’ensemble de la communauté cinématographique et culturelle tunisienne.