Un contrat portant sur la réalisation d’une centrale solaire photovoltaïque à l’aéroport international de Tozeur-Nefta a été signé, vendredi19 juin 2026, d’une capacité de production de 4 MW, au profit de l’Office de l’aviation civile et des aéroports (OACA).

Ce projet phare s’inscrit dans le cadre du programme national de transition énergétique des établissements publics, piloté par l’ANME, visant à réduire la consommation d’énergie et à généraliser l’utilisation des énergies propres au sein des structures publiques.

D’après l’ANME, ce contrat s’inscrit, en outre, dans le cadre du renforcement de la souveraineté énergétique et du développement d’un transport aérien durable.

La cérémonie de signature s’est déroulée en présence du directeur général de l’ANME, Nafaâ Baccari, du président directeur général par intérim de l’OACA, Habib Toumi, ainsi que du représentant de la société chargée de la réalisation du projet et de plusieurs cadres des deux institutions.

Le directeur général de l’ANME, Nafaâ Baccari a souligné, à cette occasion, que ce projet constitue « un saut qualitatif » dans le domaine de l’autoproduction d’électricité au sein des entreprises publiques.

Il a affirmé qu’il s’agit de la plus grande centrale réalisée dans le cadre du programme national de transition énergétique des établissements publics, tout en insistant sur la nécessité de respecter les délais contractuels de réalisation.

De son côté, le PDG par intérim, Habib Toumi a passé en revue les dimensions économiques et opérationnelles du projet, tout en expliquant que la nouvelle centrale contribuera directement à couvrir une part importante de la consommation électrique des aéroports internationaux de Tozeur-Nefta et de Djerba-Zarzis.

Il est prévu que ce projet illustre l’engagement de l’État tunisien à accélérer la mise en œuvre de sa stratégie nationale de transition énergétique. Il contribuera, également, de manière significative à la réduction des émissions de carbone et à la réalisation des objectifs de développement durable.