Les représentants de l’Union tunisienne de solidarité sociale (UTSS) ont participé, les 15, 16 et 17 juin 2026 à un atelier de formation, animé par les experts du fonds international de développement agricole (FIDA), dans le cadre du projet d’inclusion économique, sociale et solidaire dans les collines de Kairouan.

Les travaux de l’atelier se sont articulés autour de deux axes principaux. Le premier porte sur l’élaboration et la mise en œuvre du programme annuel d’achats du projet, au cours duquel, la méthodologie de planification des achats et les différentes étapes à suivre pour garantir leur bonne exécution ont été passées en revue. Le deuxième axe a été consacré à la formation pour l’utilisation de la plateforme “OPEN”, destinée à faire le suivi et gérer les opérations d’achats des projets financés par le fonds et la présentation des mécanismes d’exploitation de cette plateforme, afin d’assurer une plus grande efficacité et transparence dans la gestion.

Cet atelier de formation a offert l’opportunité pour renforcer les capacités des participants et développer leurs connaissances techniques et pratiques dans le domaine de la planification, de la gestion et du suivi des achats, conformément aux procédures et exigences du fonds international de développement agricole, outre l’amélioration du niveau de maîtrise de la plateforme numérique “OPEN”, à même de garantir la bonne gestion, la gouvernance et la transparence dans la mise en œuvre des projets financés par le fonds, selon un communiqué publié, vendredi, par l’UTSS.

Ont participé à cette session de formation, les représentants de l’unité de mise en œuvre du projet au sein du commissariat régional au développement agricole de Kairouan chargés de la gestion financière et des achats et les représentants du projet “DINAMO”, réalisé par le commissariat au développement des forêts et des pâturages dans le nord-ouest, également financé par le fonds international de développement agricole, outre les représentants de la direction générale du financement et de l’investissement agricole.

Il convient de noter que le projet d’inclusion économique, sociale et solidaire dans les collines de Kairouan est une initiative de développement principalement financée par le fonds international de développement agricole, visant à améliorer les conditions de vie et économiques des familles défavorisées et à faible revenu dans 7 délégations dans le gouvernorat de Kairouan.

Les interventions réalisées dans le cadre de cette initiative couvrent plusieurs domaines, notamment le financement de petits projets, le développement de l’infrastructure en reliant les familles aux réseaux d’eau potable, l’aménagement des chemins agricoles, le soutien aux petits agriculteurs pour faire face aux changements climatiques, ainsi que le soutien aux prestations sociales pour la prise en charge et l’éducation des enfants des zones ciblées.