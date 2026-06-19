Une journée d’information sur les objectifs de la stratégie nationale du tourisme à l’horizon 2035 a été organisée, vendredi, à Tozeur avec la participation de professionnels du secteur venus notamment de la région sud-ouest.

Cette journée, tenue à l’initiative de l’Agence Foncière Touristique (AFT), a permis d’évoquer les moyens susceptibles de relancer le tourisme tunisien confronté à des difficultés structurelles liées, notamment, à la fermeture de plusieurs unités hôtelières, a souligné la responsable à l’AFT, Anissa Ksiaâ.

Dans ce cadre, elle a appelé à la valorisation du patrimoine culturel et à la rénovation de l’infrastructure touristique de manière à inciter les investisseurs à rouvrir leurs unités hôtelières, dont certaines sont fermées depuis 2011.

Elle a indiqué que la vision stratégique du tourisme se veut une feuille de route en trois étapes axées, notamment, sur des techniques de relance des destinations touristiques Yassmine-Hammamet, Sousse, Tabarka, Djerba, Tozeur et Kébili. Une fois achevée, cette étude devrait présenter un plan directeur spécifique à chaque région qui comprend les orientations et les objectifs de développement du secteur à y mettre en œuvre avec la participation des parties concernées, d’après la même source.