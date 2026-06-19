Dix-huit lycées tunisiens proposant l’enseignement de la langue russe en tant qu’option facultative seront équipés de mobilier, de matériel informatique, notamment d’ordinateurs portables et de tableaux interactifs, ainsi que de supports pédagogiques destinés à l’enseignement du russe, dans le cadre d’un don de la Fondation russe “Russkiy Mir”.

Selon un communiqué de l’ambassade russe en Tunisie, les enseignants pourront également utiliser, dans le cadre de leurs cours, des vidéos et des films en langue russe et se connecter à des cours en ligne animés par des experts russes.

A cet effet, une cérémonie s’est tenue, hier jeudi, à l’occasion du 70e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre la Tunisie et la Russie, pour officialiser la remise du don aux établissements concernés.

Y ont pris part l’ambassadeur de Russie en Tunisie, Alexandre Zolotov, la directrice exécutive de la Fondation “Russkiy Mir”, Tatiana Chlitchkova, des représentants du ministère tunisien de l’Éducation, la présidente de l’Association tunisienne des enseignants de la langue et de la littérature russes, Randa Zayani, ainsi que le directeur du lycée “Rue de Russie”, Faycel Abid.

Outre les équipements fournis, la Fondation “Russkiy Mir” poursuivra son appui méthodologique à l’enseignement du russe, contribuera au perfectionnement professionnel des enseignants et encouragera les élèves pour leurs performances, lit-on de même source.

D’après le communiqué, cette initiative vise à renforcer l’intérêt des élèves tunisiens pour l’apprentissage de la langue russe, dont la popularité est en progression dans les établissements scolaires du pays.