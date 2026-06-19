La deuxième édition du Forum national de la formation professionnelle se tiendra les 24 et 25 juin en cours à la Cité de la Culture à Tunis, a annoncé le ministère de l’Emploi et de la Formation professionnelle sur sa page officielle.

Organisé dans le cadre du programme « TAKWEEN », mis en œuvre par le ministère en partenariat avec l’organisation suisse « Swisscontact », dans le cadre de la coopération tuniso-suisse, ce forum vise à faire connaître les différentes spécialités proposées par le système national de formation professionnelle, public et privé, ainsi que leurs débouchés en Tunisie et à l’international.

Il ambitionne également de renforcer l’orientation professionnelle, l’accompagnement et l’encadrement des personnes souhaitant intégrer des parcours de formation, indique le ministère.

Il s’agit également de favoriser le dialogue, l’échange d’expériences et d’expertises entre les différents acteurs du secteur et à promouvoir la culture entrepreneuriale auprès des diplômés de la formation professionnelle.

Une Foire des Métiers consacrés à la présentation des spécialités de formation disponibles est aussi au programme de la manifestation outre les ateliers pratiques permettant de découvrir certains métiers, ainsi que des espaces dédiés à l’information et à l’orientation des candidats à la formation.

Par ailleurs, le forum sera marqué par la clôture du concours “Le stagiaire entrepreneur” qui récompensera les vingt meilleures idées de projets à l’échelle nationale, précise le ministère.