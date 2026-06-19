Les exportations tunisiennes de fruits et légumes frais vers l’Italie ont connu un rebond spectaculaire en 2025, atteignant 134 millions de dinars contre 85 millions en 2024, soit une croissance de 60 % en un an, selon des données publiées, vendredi, par le Centre de Promotion des Exportations (CEPEX).

Cette dynamique traduit la compétitivité retrouvée de l’offre agricole tunisienne sur ce marché historiquement stratégique, estime le centre.

C’est dans ce contexte que neuf entreprises tunisiennes spécialisées dans la production agricole participent au salon Mercato Agroalimentaire di Milano (SogeMi) qui se tient du 18 au 19 juin courant à Milan, en Italie.

Cette mission est organisée par le CEPEX via son bureau de Milan et le Consulat général de Tunisie à Milan, en partenariat avec l’Agence de Promotion des Investissements Agricoles (APIA), le Groupement Interprofessionnel des Fruits (GIFruits) et le Groupement Interprofessionnel des Légumes (GIL).

La participation à ce salon qui accueille près de 25 000 vise à ancrer durablement les primeurs tunisiennes dans les circuits de la grande distribution italienne.

Un million de tonnes de fruits et légumes y transitent chaque année sur 80000 m2, répartis entre 130 grossistes dans deux structures emblématiques, dont une toute nouvelle inaugurée récemment, pour un chiffre d’affaires global de près de 20 millions d’euros en 2025.

Pour les opérateurs du SogeMi qui approvisionnent 15 marchés municipaux, les acteurs de la grande distribution et tout le tissu Horeca milanais, la Tunisie représente une opportunité concrète de rallonger les périodes d’approvisionnement au-delà des cycles de production européens.

La proximité géographique, les facilités logistiques du corridor maritime Tunisie-Italie, l’héritage culinaire commun et la qualité intrinsèque des primeurs tunisiennes constituent autant d’atouts structurels que cette mission entend transformer en contrats durables, souligne le centre.