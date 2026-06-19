L’Écosse affronte le Maroc dans la nuit de vendredi à samedi pour le compte du groupe C de la Coupe du Monde 2026. Une rencontre déjà importante entre deux sélections ambitieuses, engagées dans la course à la qualification pour les huitièmes de finale.

Après une première victoire face à Haïti (1-0), l’Écosse peut valider un deuxième succès consécutif et se rapprocher de la qualification. De son côté, le Maroc, auteur d’un match nul encourageant contre le Brésil (1-1), reste en position de force mais devra confirmer pour sécuriser son avenir dans la compétition.

La rencontre se disputera au Gillette Stadium à Boston.

À quelle heure voir Écosse – Maroc ?

Le coup d’envoi du match sera donné à 23h00 , dans la nuit de vendredi à samedi.

Sur quelle chaîne TV regarder le match ?

Le match sera diffusé en direct sur :

M6 .

beIN SPORTS 1.