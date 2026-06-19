Le Canada a signé une victoire historique en dominant largement le Qatar (6-0), lors de la deuxième journée du groupe B de la Coupe du monde 2026. Devant son public au stade de Vancouver, l’un des trois pays hôtes du tournoi a livré une prestation de haut niveau pour décrocher le premier succès de son histoire dans une phase finale de Coupe du monde.

Les Canadiens ont rapidement pris le contrôle de la rencontre grâce à Cyle Larin, premier buteur de la soirée dès la 16e minute. Jonathan David a ensuite pris le relais en réalisant un triplé, avec des réalisations aux 29e, 45e+3 et 90e+2 minutes.

Jonathan David en leader de l’attaque

L’attaquant canadien a été le grand artisan du succès de son équipe. Son triplé a permis au Canada de creuser l’écart face à une sélection qatarie rapidement dépassée par l’intensité adverse.

Nathan Saliba a ajouté un cinquième but à la 64e minute, avant que Mohamed Manai ne marque contre son camp à la 75e minute, portant le score à 6-0.

Le Qatar termine à neuf

La rencontre a également été marquée par les difficultés du Qatar, réduit à neuf joueurs après deux expulsions. En infériorité numérique, la sélection qatarie n’a jamais réussi à contenir les offensives canadiennes.

Le Canada a ainsi profité de sa supériorité technique et numérique pour signer la plus large victoire de son histoire en Coupe du monde [à vérifier].

Une victoire historique ternie par la blessure de Koné

Cette soirée restera comme un moment marquant pour le football canadien. Le pays à la feuille d’érable décroche en effet sa première victoire dans une Coupe du monde.

La fête a toutefois été assombrie par la blessure de Koné. Le joueur canadien a dû quitter la pelouse sur civière en seconde période. Aucun détail supplémentaire n’a été communiqué sur la nature de sa blessure.