Réunie, jeudi, au siège du gouvernorat, la commission régionale de contrôle des marchés publics de Sousse, a passé au crible onze dossiers de marchés publics.

Ces marchés concernent respectivement les municipalités de Msaken et d’Akouda, la direction régionale de l’équipement et la cité universitaire Ghazala.

Quatre rapports d’évaluation des offres ont été largement débattus lors de cette réunion : l’acquisition d’équipements de propreté par la municipalité d’Akouda, les travaux de signalisation routière de surface, l’installation de glissières de sécurité sur les routes numérotées au titre du programme 2025-2026, et l’aménagement du carrefour de Mandra à Akouda dans le cadre du programme 2025.

La commission s’est également prononcée sur la désignation de concepteurs pour la reconstruction d’un dépôt municipal à Akouda.