Une séance de travail tenue jeudi au siège du gouvernorat a débloqué plusieurs chantiers de formation professionnelle et acté la création d’un pôle de développement des compétences dans le secteur du bâtiment et des travaux publics(BTP) financé à hauteur de 3,4 millions de dinars dans le cadre du projet « Irada ».

Trois centres existants bénéficient immédiatement de crédits de réhabilitation. Le centre sectoriel de formation en maintenance de Gabès reçoit 1,7 million de dinars : réfection des internats, rénovation du mur d’enceinte, construction d’un terrain de sport gazonné.

Le centre de formation en bâtiment et forage obtient 500 mille dinars pour rénover son internat masculin. Le centre des industries artisanales, quant à lui, bénéficie d’une enveloppe dépassant 150 000 dinars.

Deux autres projets sont en cours. À Menzel Habib, le futur centre de formation de la femme rurale ouvert aux deux genres et conçu comme un pôle de développement des compétences attend que l’Agence tunisienne de la formation professionnelle (ATFP) finalise l’immatriculation foncière du terrain avant de lancer les études.

S’agissant du centre de Zerkine pour le transport, la logistique et les engins lourds, l’ATFP conduira les études de changement de vocation du terrain, une étape qui précède l’élaboration du cahier des charges définissant les spécialités selon une approche participative.