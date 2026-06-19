L’agence de réhabilitation et de rénovation urbaine (ARUU) a débloqué une enveloppe de 3,4 millions de dinars pour achever l’aménagement du quartier Bouachir, dans la délégation de Zriba, gouvernorat de Zaghouan.

Au programme : goudronnage des routes et renouvellement du réseau d’eau potable, deux chantiers prioritaires pour des habitants qui attendent depuis longtemps une mise à niveau de leurs infrastructures.

Lors d’une visite de terrain menée récemment à Bouachir, le gouverneur de Zaghouan, Karim Brengi, a annoncé le lancement imminent de l’appel d’offres, prévu dans la semaine. Les études sont bouclées, les procédures préparatoires achevées. Le projet entre dans sa phase opérationnelle.

Ce déplacement s’inscrit dans une dynamique de suivi des projets de développement local, a indiqué le gouverneur, ajoutant que le projet d’aménagement de Bouachir s’inscrit dans le cadre du programme spécial de réhabilitation des quartiers populaires, un dispositif conçu pour corriger les déséquilibres régionaux et rapprocher les services essentiels des citoyens les plus éloignés des centres urbains.

Il a également affirmé que les autorités régionales sont résolues à assurer le suivi de ces projets et à œuvrer à lever les obstacles rencontrés afin de livrer le projet dans les délais impartis et transformer concrètement le quotidien des habitants de Bouachir.