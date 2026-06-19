Le ministre de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche, Ezzedine Ben Cheikh, a inauguré jeudi la station de dessalement d’eau de mer de Sfax, dotée d’une capacité de production de 100 000 m³ par jour, extensible à 250 000 m³/jour.

Lors de la cérémonie, le ministre a souligné que cette infrastructure figure parmi les projets stratégiques majeurs engagés par la Tunisie pour renforcer sa sécurité hydrique et faire face aux défis de la pénurie d’eau et du changement climatique.

Selon lui, la station permettra d’assurer un approvisionnement durable en eau potable et d’améliorer les services fournis à plus de cinq millions d’habitants de Sfax, de la région du Sahel et des zones avoisinantes.

Ben Cheikh a également mis en avant la qualité de la coopération tuniso-japonaise ayant contribué à la réalisation du projet, réaffirmant la volonté de la Tunisie de consolider ses partenariats bilatéraux au service des intérêts communs.

En marge de l’inauguration, une réunion a réuni le ministre et une délégation japonaise afin d’examiner les perspectives de coopération dans le secteur de l’eau et les possibilités de financements additionnels pour les projets de dessalement en Tunisie, notamment l’extension programmée de la station de Sfax pour porter sa capacité à 250 000 m³ par jour.