Le projet de long-métrage tuniso-français « La Chamade », réalisé par Lotfi Achour et produit par Sébastien Hussenot, a été sélectionné pour participer aux plateformes de pitch des Journées de l’industrie cinématographique d’Amman (AFID), dans le cadre de la 7e édition du Festival international du film d’Amman – Awal Film (AIFF).

Ce projet, coproduit par Artistes Producteurs Associés (A.P.A., Tunisie) et La Luna Productions (France), bénéficie du soutien de l’Aide aux cinémas du monde du Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC, France). Il sera présenté lors des Journées de l’industrie cinématographique d’Amman qui se dérouleront du 27 juillet au 1er août 2026, en marge de la 7e édition du festival prévue du 26 juillet au 3 août prochains sous le thème « Beyond the Frame » (Au-delà du cadre).

Selon la newsletter du festival parvenue lundi, le film figure parmi les projets retenus dans la catégorie des « Projets arabes en développement », aux côtés de productions en provenance de Jordanie, d’Égypte, du Liban, de Syrie, de Libye et d’Arabie saoudite, à la suite d’un appel à candidatures qui a enregistré 154 projets soumis à l’échelle de la région.

Les cinéastes sélectionnés présenteront leurs projets devant un jury de professionnels de l’industrie qui réalisera une évaluation de leur vision artistique et de leur originalité, afin d’attribuer des prix financiers et en nature.

Selon Bassam Alasad, responsable du développement de l’industrie, de l’innovation et des partenariats stratégiques à l’AIFF et directeur des AFID, cette sélection témoigne d’une croissance tant en quantité qu’en qualité, abordant des thématiques telles que l’impact des déplacements, le poids de la mémoire et la fragilité de l’appartenance.

Outre les séances de pitch, le programme des AFID proposera des masterclasses, des sessions de formation et des panels de discussion destinés à encourager la collaboration et le développement professionnel des cinéastes arabes.