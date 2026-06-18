Le Mondial 2026 est la première Coupe du monde masculine organisée par trois pays : Canada, Mexique et États-Unis. Cette édition marque aussi un changement de format, avec 48 équipes et 104 matchs.

Trois pays hôtes

La FIFA confirme que l’édition 2026 se déroule au Canada, au Mexique et aux États-Unis. Le tournoi est organisé dans 16 villes hôtes.

104 matchs au total

Le calendrier officiel FIFA recense 104 rencontres pour cette édition. Ce volume accompagne l’élargissement du tournoi à 48 sélections.

Répartition par pays

Selon Al Jazeera, les États-Unis accueillent 78 matchs, contre 13 au Canada et 13 au Mexique. La majorité des rencontres se joue donc sur le territoire américain.

Contexte du jour

Reuters indique que le tournoi se déroule dans un contexte politique tendu entre certains pays hôtes, notamment entre le Canada et les États-Unis. Le même jour, Reuters rapporte aussi une campagne FIFA contre les discours de haine durant les matchs du 18 juin 2026.