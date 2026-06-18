Près d’un siècle après la toute première rencontre disputée en juillet 1930 en Uruguay, la Coupe du Monde s’apprête à franchir un cap vertigineux. Le duel tant attendu entre la Tunisie et le Japon à Monterrey va officiellement entrer dans les annales du football international en devenant le 1000ème match de l’histoire de la compétition. Une dimension historique exceptionnelle qui relèguerait presque l’enjeu sportif au second plan.

István Kovács au sifflet pour un rendez-vous unique

Pour diriger cette rencontre de légende, la FIFA a accordé sa confiance à l’un des arbitres les plus respectés du continent européen : le Roumain István Kovács. Accompagné de ses compatriotes Ferencz Tunyogi et Mihai Marica, il orchestrera ce choc planétaire.

Si Pierluigi Collina (président de la commission des arbitres de la FIFA) a rappelé que cette nomination s’est faite uniquement sur des critères sportifs de compétence, il a concédé qu’il s’agissait d’un honneur mémorable pour l’officiel :

« Devenir un morceau de l’histoire du football et de la Coupe du Monde en étant sur la pelouse pour le match numéro 1 000, c’est définitivement quelque chose de très spécial. »

Un maillot collector aux détails dorés

Pour matérialiser ce cap symbolique, le corps arbitral n’arborera pas sa tenue habituelle. Adidas et la FIFA ont conçu un maillot collector unique spécifiquement pour l’occasion.

• Les détails : La tenue intègre de prestigieuses bandes dorées sur les manches.

• Le badge : Un écusson officiel exclusif floqué « Match 1000 » ornera le maillot, affichant également le design du célèbre trophée de la Coupe du Monde.

Le rachat ou la glissade pour les Aigles de Carthage

• Au milieu de ce protocole historique, le terrain rappellera vite la réalité du tableau d’affichage aux Tunisiens. Après une lourde défaite subie face à la Suède, les hommes d’Hervé Renard n’ont plus le choix : ils doivent impérativement l’emporter face aux Samouraïs Bleus pour espérer survivre dans ce Mondial.

Écrire l’histoire du football, c’est bien, mais la qualifier avec une victoire héroïque de la Tunisie, ce serait encore plus beau !

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